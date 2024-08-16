Мэр Ивано-Франковска объяснил, почему в городе усилили мобилизацию

Город не определяет, где должны располагаться блокпосты, этим занимается ТЦК.

В Ивано-Франковске из-за низких показателей мобилизации увеличилось количество блокпостов.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире местной телерадиокомпании "Башня".

По его словам, город не определяет, где должны располагаться блокпосты, не управляет процессом мобилизации. Этим занимаются представители ТЦК и правоохранители.

"Учитывая то, что Ивано-Франковская область отстает в проведении мобилизации, по данным Минобороны, я считаю, что несколько недель точно будет ", — ответил мэр.

Он добавил, что следующие несколько недель в городе будет усилен режим мобилизации.

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