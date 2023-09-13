Местные жители сообщают о стрельбе и много дыма в Севастополе

Даже под утро инцидент в Крыму не завершился.

После ряда взрывов в Крыму в ночь на 13 сентября 2023 года в Севастополе до сих пор неспокойно.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".

В частности, речь идет о том, что по состоянию на 4:52 в Севастополе звуки стрельбы и взрывы продолжились в центре города. Об этом сообщают очевидцы.

Также сообщается о немало дыма на месте инцидента.

Севастопольцы сообщают, что в некоторых квартирах, расположенных неподалеку от центра взрыва, "повылетали окна "Входные двери" ходили ходуном даже на проспекте Победы и улицы Горпищенко, которые находятся в нескольких километрах от эпицентра событий.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.