Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Местные жители сообщают о стрельбе и много дыма в Севастополе

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1086
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Местные жители сообщают о стрельбе и много дыма в Севастополе

В Крыму продолжается неспокойная ночь / Фото: соцмережі

Даже под утро инцидент в Крыму не завершился.

После ряда взрывов в Крыму в ночь на 13 сентября 2023 года в Севастополе до сих пор неспокойно.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".

В частности, речь идет о том, что по состоянию на 4:52 в Севастополе звуки стрельбы и взрывы продолжились в центре города. Об этом сообщают очевидцы.

Также сообщается о немало дыма на месте инцидента.

Севастопольцы сообщают, что в некоторых квартирах, расположенных неподалеку от центра взрыва, "повылетали окна "Входные двери" ходили ходуном даже на проспекте Победы и улицы Горпищенко, которые находятся в нескольких километрах от эпицентра событий.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1086
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация