Місцеві жителі повідомляють про стрілянину та чимало диму у Севастополі

Навіть під ранок інцидент в Криму не завершився.

Після низки вибухів у Криму у ніч проти 13 вересня 2023 року у Севастополі досі неспокійно.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

Зокрема, йдеться про те, що станом о 4:52 у Севастополі звуки стрілянини і вибухи продовжилися у центрі міста. Про це повідомляють очевидці.

Також повідомляється про чимало диму на місці інциденту.

Севастопольці повідомляють що в деяких квартирах, які розміщені неподалік центру вибуху, "повилітали вікна" Вхідні двері "ходили ходуном" навіть на проспекті Перемоги та вулиці Горпіщенка, які знаходяться за кілька кілометрів від епіцентру подій.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня 2023 року у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі.