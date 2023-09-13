Місцеві жителі повідомляють про стрілянину та чимало диму у Севастополі

Навіть під ранок інцидент в Криму не завершився.
Після низки вибухів у Криму у ніч проти 13 вересня 2023 року у Севастополі досі неспокійно.
Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".
Зокрема, йдеться про те, що станом о 4:52 у Севастополі звуки стрілянини і вибухи продовжилися у центрі міста. Про це повідомляють очевидці.
Також повідомляється про чимало диму на місці інциденту.
Севастопольці повідомляють що в деяких квартирах, які розміщені неподалік центру вибуху, "повилітали вікна" Вхідні двері "ходили ходуном" навіть на проспекті Перемоги та вулиці Горпіщенка, які знаходяться за кілька кілометрів від епіцентру подій.
Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня 2023 року у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі.
Читайте також: