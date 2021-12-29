Минэнерго перечислило 300 миллионов на зарплаты шахтерам

Минэнерго перечислило 300 миллионов на зарплаты шахтерам

Эти средства были выделены из резервного фонда Госбюджета.

Сегодня, 29 декабря, на счета государственных угледобывающих предприятий поступило 300 млн грн для выплаты заработной платы шахтерам.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В министерстве отмечают, что это дополнительные средства, которые были выделены из резервного фонда Госбюджета по распоряжению Кабинета министров.

Напомним, 24 декабря горняки государственных шахт получили 92 млн гривен на выплату заработной платы. "Эти дополнительные средства удалось собрать за счет экономии бюджета самого Министерства энергетики и соответствующего перераспределения расходов по другим бюджетным программам", — сообщили в Минэнерго.

Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в госбюджет на 2021 год, чтобы погасить задолженность по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий. Документ предполагает выделение дополнительных 2,4 млрд гривен на зарплаты работникам государственных шахт.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада обязала предприятия добывающей отрасли отчитываться по определенным правилам.

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