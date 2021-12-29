Міненерго перерахувало 300 мільйонів на зарплати шахтарям

Міненерго перерахувало 300 мільйонів на зарплати шахтарям

Ці кошти виділили з резервного фонду Держбюджету.

Сьогодні, 29 грудня, на рахунки державних вуглевидобувних підприємств надійшли 300 млн грн для виплати заробітної плати шахтарям.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У міністерстві зазначають, це додаткові кошти, які було виділено з резервного фонду Держбюджету за розпорядженням Кабінету міністрів.

Нагадують, 24 грудня гірники державних шахт отримали 92 млн гривень на виплату заробітної плати. "Ці додаткові кошти вдалося зібрати за рахунок економії бюджету самого Міністерства енергетики та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм", - повідомили у Міненерго.

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни до держбюджету на 2021 рік, щоб погасити заборгованість із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств. Докумет передбачає виділення додаткових 2,4 млрд гривень на зарплати працівникам державних шахт.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада зобов’язала підприємства видобувної галузі звітувати за певними правилами.

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