Минер дал правоохранителям три часа: в Одессе взрывчатку ищут во всех ТЦ

Минер дал правоохранителям три часа: в Одессе взрывчатку ищут во всех ТЦ

Правоохранители вместе с кинологами и другими специалистами проверяют информацию.

Утром 12 ноября аноним сообщил в полицию, что заминировал все торговые центры в городе.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение об угрозе взрывов в зданиях ТЦ в разных районах Одессы поступило утром. На места происшествия направили следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов.

В то же время в соцсетях появилась информация, что минер дал стражам порядка три часа, чтобы найти взрывчатку, пишет НВ.

"Я простой человек, который хочет справедливости в этой стране, но это невозможно без жертв. Я очень надеюсь, что умрут 500 человек, я ненавижу этот мир", — добавил аноним.

Остановить "игру" неизвестный пообещал после того, как увидит свое сообщение в новостях.

Напомним:

В Киеве после звонка о минировании закрыли станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадку между синей и зеленой линиями.

Новости Львова: 36-летний мужчина ради развлечения сообщил о заминировании отделения полиции

Читайте также: