Мінер дав правоохоронцям три години: в Одесі вибухівку шукають у всіх ТЦ

Правоохоронці разом з кінологами й іншими спеціалістами перевіряють інформацію.
Вранці 12 листопада анонім повідомив у поліцію, що замінував усі торгові центри у місті.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Повідомлення про загрозу вибухів у будівлях ТЦ у різних районах Одеси надійшло вранці. На місця подій скерували слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, спеціалістів-вибухотехніків та кінологів.
Водночас у соцмережах з’явилася інформація, що мінер дав правоохоронцям три години, аби знайти вибухівку, пише НВ.
"Я проста людина, яка хоче справедливості у цій країні, але це неможливо без жертв. Я дуже сподіваюся, що помруть 500 людей, я ненавиджу цей світ", — додав анонім.
Зупинити "гру" невідомий пообіцяв після того, як побачить своє повідомлення у новинах.
Нагадаємо:
У Києві після дзвінка про мінування закрили станції метро "Площа Льва Толстого", " Палац спорту" та пересадку між синьою та зеленою лініями.
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