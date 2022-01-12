Мінер дав правоохоронцям три години: в Одесі вибухівку шукають у всіх ТЦ

Мінер дав правоохоронцям три години: в Одесі вибухівку шукають у всіх ТЦ

Правоохоронці разом з кінологами й іншими спеціалістами перевіряють інформацію.

Вранці 12 листопада анонім повідомив у поліцію, що замінував усі торгові центри у місті.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Повідомлення про загрозу вибухів у будівлях ТЦ у різних районах Одеси надійшло вранці. На місця подій скерували слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, спеціалістів-вибухотехніків та кінологів.

Водночас у соцмережах з’явилася інформація, що мінер дав правоохоронцям три години, аби знайти вибухівку, пише НВ.

"Я проста людина, яка хоче справедливості у цій країні, але це неможливо без жертв. Я дуже сподіваюся, що помруть 500 людей, я ненавиджу цей світ", — додав анонім.

Зупинити "гру" невідомий пообіцяв після того, як побачить своє повідомлення у новинах.

Нагадаємо:

У Києві після дзвінка про мінування закрили станції метро "Площа Льва Толстого", " Палац спорту" та пересадку між синьою та зеленою лініями.

Новини Львова: 36-річний чоловік задля розваги повідомив про замінування відділку поліції

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