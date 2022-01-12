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Жахлива трагедія: у Волинській області знайшли тіло 13-річної дитини (фото)

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Жахлива трагедія: у Волинській області знайшли тіло 13-річної дитини (фото)

ДСНС України

Рятувальники підняли на поверхню тіло хлопчика. 

Поблизу с. Заріччя Волинської області в річці Луга у середу, 12 січня, знайшли тіло дитини, віком 12-14 років. 

Про це повідомили в ДСНС Волинської області. 

"Жахлива трагедія трапилась у Володимир-Волинському районі на Волині: на річці Луга поблизу с. Заріччя виявлено тіло хлопчика віком 12-14 років", - повідомили рятувальники. 

Рятувальники підняли на поверхню тіло хлопчика. Наразі обставини події встановлюються. 

У Нацполіції Волинської області підтвердили смерть дитини. За попередніми даними, загиблий - це 13-річний житель села Заріччя. На місці події працюють правоохоронці. 

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