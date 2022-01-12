Жахлива трагедія: у Волинській області знайшли тіло 13-річної дитини (фото)

Рятувальники підняли на поверхню тіло хлопчика.
Поблизу с. Заріччя Волинської області в річці Луга у середу, 12 січня, знайшли тіло дитини, віком 12-14 років.
Про це повідомили в ДСНС Волинської області.
"Жахлива трагедія трапилась у Володимир-Волинському районі на Волині: на річці Луга поблизу с. Заріччя виявлено тіло хлопчика віком 12-14 років", - повідомили рятувальники.
Рятувальники підняли на поверхню тіло хлопчика. Наразі обставини події встановлюються.
У Нацполіції Волинської області підтвердили смерть дитини. За попередніми даними, загиблий - це 13-річний житель села Заріччя. На місці події працюють правоохоронці.
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