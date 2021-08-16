Молдова изменила правила въезда: как украинцам попасть в страну

Чтобы пересечь границу, надо показать один из COVID-документов.

Молдова изменила правила въезда в страну с 16 августа из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Чтобы попасть на территорию страны, на границе необходимо предъявить сертификат о полном курсе вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, или справку о перенесенной COVID-болезни в течение последних полгода.

Туристы, которые не будут иметь хоть одного из документов, должны соблюдать 14-дневный карантин. К слову, если человек провел на самоизоляции неделю, но не заболел коронавирусом, может сделать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19. Если они отрицательные, то карантин можно прекратить раньше.

Следует заметить, что самоизоляция не касается детей до 12 лет, обучающихся в 18 лет, которые едут на экзамены или учебы, а также граждан, приезжающих на лечение.

Напомним, украинские "ковидни паспорта", которые начали выдавать с 1 июля, уже признала ряд стран Европы. В списке, в частности, Венгрия, Греция, Молдова и Турция. МИД сейчас работает над расширением количества этих стран.

Covid-сертификат в "Дії": как он выглядит и что дает — руководитель проекта Мстислав Баник

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку