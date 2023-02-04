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Мороз и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 5 февраля

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
1 мин
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Мороз и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 5 февраля

Фото: Pexels

В воскресенье, 5 февраля, погода в Украине будет неоднородной и местами с порывистым ветром.

В воскресенье, 5 февраля, Украина будет принадлежать пограничной области циклонов и антициклонов. Погода будет неоднородной, с порывистым ветром.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Кое-где выпадет небольшой снег, в западных областях до умеренного. В центральных областях, на юго-востоке без существенных осадков.

Ветер в Украине северного и северо-восточного направлений умеренный, из-за противостояния атмосферных антиподов может быть порывистым, к сильным порывам.

В ближайшую ночь ожидается мороз -6-12 градусов, завтра днем -2-5 градусов.

В Киеве 5 февраля ожидается снег, в основном небольшой. На дорогах гололедица. Ночью -5-7 градусов, днем -2-4 градуса.

Напомним, 4 февраля в Украине похолодает, регионы накроет снег, а иногда будут метели.

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Дата публикации
Просмотры
28
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