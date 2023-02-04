Мороз та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 5 лютого

У неділю, 5 лютого, погода в Україні буде неоднорідною та місцями з рвучким вітром.

У неділю, 5 лютого, Україна належатиме примежевій області циклонів та антициклонів. Погода буде неоднорідною, з рвучким вітром.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Подекуди випаде невеликий сніг, у західних областях до помірного. У центральних областях, на південному сході без істотних опадів.

Вітер в Україні північного та північно-східного напрямків, помірний, через протистояння атмосферних антиподів може бути рвучким, до сильних поривів.

Найближчої ночі очікується мороз -6-12 градусів, завтра вдень -2-5 градусів.

У Києві 5 лютого очікується сніг, переважно невеликий. На дорогах ожеледиця. Вночі до -5-7 градусів, вдень -2-4 градуси.

Нагадаємо, 4 лютого в Україні похолодає, регіони накриє сніг, а подекуди будуть хуртовини.

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