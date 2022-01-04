"На горизонте видны родные Карпаты": Зеленский приехал на отдых в Буковель

По дороге на горнолыжный курорт глава государства оценил состояние автомобильных дорог.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на отдых в горнолыжный курорт Буковель. Из столицы в Карпаты глава государства добирался автомобильным транспортом.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Зеленский отметил, что эта поездка дала ему возможность убедиться, как прекрасна Украина. "Безкрайние степи, холмы в тумане, дым из дымоходов придорожных домов… И вот на горизонте видны родные Карпаты", — говорится в его сообщении.

По дороге на короткий зимний отдых президент оценил состояние автомобильных дорог.

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“Одолев вчера более 700 км трасс в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат “Большого строительства”... Да, еще не все дороги в идеальном состоянии. Пока не все сделано. Кое-где встречаются участки, которые будто уносят нас в прошлое – прошлое плохих дорог и раздраженных водителей. За такие участки действительно стыдно. Но точно могу сказать, что мы не остановимся до тех пор, пока не отремонтируем все дороги в Украине”, — заверил президент.

Отдельно глава государства отметил трассу М-06 Киев – Чоп, наиболее критические участки на которой планируют обновлять в последующие годы. "Из приоритетов – реконструкция обхода Житомира, которую начнем в этом году", — отметил он.

Кроме того, по словам главы государства, на отрезке Дубно – Буковель осталось обновить 20 км из 329-ти. “Это четыре отдельных участка, которые начнем ремонтировать этой весной и завершим в 2022 году. Параллельно закончим подъезд в Рогатин, который находится в ужасном состоянии”, — отметил Зеленский.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области завершили ремонт более 28 км трассы национального значения Н-10 Стрый – Мамалыга. Дорогу, пересекающую сразу три области, восстанавливали в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

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