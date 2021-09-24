На границе с Украиной задержали россиянку со снайперским прицелом

Гражданка сказала, что рюкзак принадлежит ее сыну.

В Луганской области пограничники остановили гражданку России, которая пыталась провезти через границу запрещенные вещи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вчера, 23 сентября в пункте пропуска "Меловое" на украинско-российской границе пограничники остановили для проверки автомобиль "Опель", который ехал из Украины в Россию. Кроме водителя ехала пассажирка — гражданка России.

"Во время осмотра автомобиля пограничники и сотрудники таможни обнаружили в багаже россиянки опасные вещи. Среди них — ночной снайперский прицел унифицированный, бикфордов шнур, три охотничьих ножа, металлические наручники, кобуру к пистолету Макарова и один патрон калибра 7,62 мм. Владелица вещей объяснила, не обратила внимание на рюкзак, который якобы принадлежит ее сыну, так как забирала все вещи, которые имела", — сообщают в МВД.

Опасные предметы изъяты. По факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 333 УК (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Напомним, что контрабандист из Узбекистана пытался пронести через таможенный пункт в индийском Дели золото, замаскировав его под вставными зубами.

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