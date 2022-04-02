На Киевщине в ряде общин вводят длительный комендантский час

Комендантский час в нескольких общинах продлится с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля.
В нескольких общинах Броварского района Киевской области вводят длительный комендантский час.
Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram.
"В Барышевской, Великодимерской и Калитянской общинах Броварского района комендантский час с 21:00 2 апреля 2022 года до 06:00 5 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.
В остальных общинах Броварского района – с 21:00 2 апреля до 06:00 3 апреля.
Напомним, 2 апреля британская разведка сообщила, что ВСУ продолжают наступление на оккупантов в Киевской области и захватили ключевой плацдарм под Харьковом.
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