На Кинбурне установили камеры видеонаблюдения: что будут контролировать

На Кинбурне установили камеры видеонаблюдения: что будут контролировать

Камеры позволят отслеживать ситуацию на воде и в пределах лесных насаждений Кинбурнского полуострова.

Теперь вся Кинбурнская коса и акватория Черного моря и лимана вокруг — под видеонаблюдением.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 16 августа.

На полуострове спасатели установили камеры наблюдения. Они вращаются на 360 градусов и имеют 25-кратный зум. Поэтому можно контролировать территорию в радиусе 30 километров от каждой.

Кроме того, можно вовремя заметить очаг возгорания или другую чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря. Видеоинформация попадает на телефоны, планшеты и в оперативный пункт ГСЧС и сельского совета. За картинкой постоянно следит диспетчер. Проверяет каждые 15 минут.

"Если нам нужно детально рассмотреть сегмент леса, который вызывает беспокойство — камера автоматически увеличивает этот промежуток и мы можем подробнее рассмотреть или это дым, или просто туман", — сказал Леонид Бойко, начальник центра оперативной связи ГУ ГСЧС Николаевской области.

"Эти камеры по обзору имеют возможность на расстоянии 30 км вести наблюдения. Это дает возможность практически весь район перекрыть камерами", — добавил Юрий Литвиненко, староста села Покровка, Покровское и Васильевка.

Новости Украины: на Кинбурнской косе установили камеры видеонаблюдения

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