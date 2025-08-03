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На Львовщине в реке утонул работник ГСЧС
Тело мужчины подняли из воды спасатели. Как именно произошла трагедия — неизвестно.
Спасатель ГСЧС утонул в реке Стрый возле Сходницы. Несчастный случай произошел во время отдыха в внерабочее время.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОВА.
«Житель Трускавца 1982 года рождения скрылся под водой в реке Стрый. Его тело подняли на берег работники ГСЧС», — говорится в сообщении.
На странице Второго аварийно-спасательного отряда специального назначения Дрогобыча выразили соболезнования родственникам коллеги.
«За годы службы в рядах спасателей он спас не одну жизнь — как на Львовщине, так и во время командировок на востоке нашей страны», — отметили на странице отряда.
Напомним, 12-летняя девочка утонула в Петренковском водохранилище Харькова. Трагедия произошла на глазах отдыхающих.