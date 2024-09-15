На Тернопольщине в пруду утонул мужчина: подробности трагедии

Местный житель вышел из дома и не вернулся, на следующий день его вещи нашли у пруда.

В селе Кобылье Збаражской общины на Тернопольщине в пруду обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщила ГСЧС области.

Сообщается, что житель села вышел из дома в пятницу, 13 сентября и больше не вернулся. На следующий день на берегу местного пруда были найдены его вещи, что побудило начать поиски.

На место происшествия была направлена группа водолазов для проведения спасательных работ. После длительных поисков, водолазы обнаружили тело пропавшего мужчины в 18:20. Оно было поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования причин трагедии.

Напомним, во Львовской области, в Новояворовске, 12-летняя девочка прыгнула с балкона многоэтажки и погибла.

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