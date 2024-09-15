Масштабные наводнения в Европе: в Польше и Чехии отменили ряд рейсов в Украину

На данный момент оба поезда из Праги — в Чоп и в Перемышль — до сих пор на территории Чехии.
Из-за масштабных наводнений в Польше и Чехии операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов в Украину.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
"Укрзализныця" на связи с перевозчиками обеих стран и готова помочь с гибкой организацией стыковок для украинских пассажиров. На данный момент оба поезда из Праги — в Чоп и в Перемышль — до сих пор на территории Чехии и без шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой рейс аналогичного направления в ближайшие сутки на любые свободные места без обмена билетов.
"Что касается пассажиров из Украины, следующих на свою стыковку в пражском направлении, то советуем связаться с вашим чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих рейсов. Есть высокая вероятность того, что пассажирам стоит запланировать ночевку в городе стыковки", — отмечала украинская железная дорога.
Напомним, Восточную Европу накрыл циклон "Борис". Рекордные осадки вызвали масштабные наводнения, разрушения и первые погибшие.
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