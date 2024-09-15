На Тернопільщині у ставку втопився чоловік: подробиці трагедії

Місцевий житель вийшов з дому і не повернувся, наступного дня його речі знайшли біля ставка.

В селі Кобилля Збаразької громади на Тернопільщині у ставку виявили тіло чоловіка.

Про це повідомила ДСНС області.

Повідомляється, що житель села вийшов з дому у п’ятницю, 13 вересня і більше не повернувся. Наступного дня на березі місцевого ставка були знайдені його речі, що спонукало розпочати пошуки.

На місце події була направлена група водолазів для проведення рятувальних робіт. Після тривалих пошуків, водолази виявили тіло зниклого чоловіка о 18:20. Воно було підняте на поверхню та передане працівникам поліції для подальшого розслідування причин трагедії.

Нагадаємо, у Львівській області, в Новояворівську, 12-річна дівчинка стрибнула з балкона багатоповерхівки і загинула.

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