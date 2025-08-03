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На Львівщині у річці потонув працівник ДСНС
Тіло чоловіка підняли з води рятувальники. Як саме сталася трагедія — невідомо.
Рятувальник ДСНС потонув у річці Стрий біля Східниці. Нещасний випадок трапився під час відпочинку у позаробочий час.
Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.
«Житель Трускавця 1982 року народження зник під водою в річці Стрий. Його тіло підняли на берег працівники ДСНС», — зазначено у повідомленні.
На сторінці Другого аварійно-рятувального загону спеціального призначення Дрогобича висловили співчуття родичам колеги
«За роки служби у лавах рятувальників він врятував не одне життя — як на Львівщині, так і під час відряджень на сході нашої країни», — зазначили на сторінці загону.
Нагадаємо, 12-річна дівчинка потонула у Петренківському водосховищі Харкова. Трагедія сталася на очах відпочивальників.