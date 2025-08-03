На Львівщині у річці потонув працівник ДСНС

Чоловік потонув у річці

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Рятувальник ДСНС потонув у річці Стрий біля Східниці. Нещасний випадок трапився під час відпочинку у позаробочий час.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

«Житель Трускавця 1982 року народження зник під водою в річці Стрий. Його тіло підняли на берег працівники ДСНС», — зазначено у повідомленні.

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На сторінці Другого аварійно-рятувального загону спеціального призначення Дрогобича висловили співчуття родичам колеги

«За роки служби у лавах рятувальників він врятував не одне життя — як на Львівщині, так і під час відряджень на сході нашої країни», — зазначили на сторінці загону.

Нагадаємо, 12-річна дівчинка потонула у Петренківському водосховищі Харкова. Трагедія сталася на очах відпочивальників.