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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1 хв

На Львівщині у річці потонув працівник ДСНС

Тіло чоловіка підняли з води рятувальники. Як саме сталася трагедія — невідомо.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Чоловік потонув у річці

Чоловік потонув у річці

Рятувальник ДСНС потонув у річці Стрий біля Східниці. Нещасний випадок трапився під час відпочинку у позаробочий час.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

«Житель Трускавця 1982 року народження зник під водою в річці Стрий. Його тіло підняли на берег працівники ДСНС», — зазначено у повідомленні.

На сторінці Другого аварійно-рятувального загону спеціального призначення Дрогобича висловили співчуття родичам колеги

«За роки служби у лавах рятувальників він врятував не одне життя — як на Львівщині, так і під час відряджень на сході нашої країни», — зазначили на сторінці загону.

Нагадаємо, 12-річна дівчинка потонула у Петренківському водосховищі Харкова. Трагедія сталася на очах відпочивальників.

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