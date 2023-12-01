На Прикарпатье крестьяне отказались сносить памятники советским солдатам

Жители Ивано-Франковской области отказываются от декоммунизации.
На Прикарпатье жители деревень Кинашев и Загорье Кукольницкое во время собрания высказались против демонтажа памятников советским солдатам.
Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы им. Степана Бандеры Ярослав Коретчук.
"Жители сел говорят, что им стоит. Кстати на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА. Фамилии оставили, только надпись "Погибли от рук украинских буржуазных националистов" замазали", — написал Ярослав Коретчук в Facebook.
Между тем, в Большевцевском поселковом совете ситуацию пока не комментируют.
В Украинском институте национальной памяти объясняют, что демонтаж монументов, не имеющих статуса объекта культурного наследия или не учтенных должным образом, разрешается владельцем такого объекта.
Известно, что на территории Прикарпатья есть 58 памятников, которые находятся на балансе местных общин и подлежат декоммунизации.
Напомним, правительство приняло решение изъять из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятники российскому поэту Александру Пушкину, большевистскому главарю Николаю Щорсу и другим российским и советским деятелям.
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