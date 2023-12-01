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На Прикарпатье крестьяне отказались сносить памятники советским солдатам

На Прикарпатье крестьяне отказались сносить памятники советским солдатам

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На Прикарпатье крестьяне отказались сносить памятники советским солдатам

Памятник советским солдатам в Кинашеве

Жители Ивано-Франковской области отказываются от декоммунизации.

На Прикарпатье жители деревень Кинашев и Загорье Кукольницкое во время собрания высказались против демонтажа памятников советским солдатам.

Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы им. Степана Бандеры Ярослав Коретчук.

"Жители сел говорят, что им стоит. Кстати на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА. Фамилии оставили, только надпись "Погибли от рук украинских буржуазных националистов" замазали", — написал Ярослав Коретчук в Facebook.

Между тем, в Большевцевском поселковом совете ситуацию пока не комментируют.

В Украинском институте национальной памяти объясняют, что демонтаж монументов, не имеющих статуса объекта культурного наследия или не учтенных должным образом, разрешается владельцем такого объекта.

Памятник советским солдатам в Кинашеве / ©
Памятник советским солдатам в Кинашеве

Известно, что на территории Прикарпатья есть 58 памятников, которые находятся на балансе местных общин и подлежат декоммунизации.

Напомним, правительство приняло решение изъять из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятники российскому поэту Александру Пушкину, большевистскому главарю Николаю Щорсу и другим российским и советским деятелям.

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Дата публикации
Просмотры
216
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