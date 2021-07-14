На Прикарпатье женщина добровольно прыгнула в колодец

Местные жители бросились спасать женщину.
Во вторник, 13 июля, в поселке Обертин Ивано-Франковской области женщина добровольно прыгнула в колодец. Очевидцы происшествия сразу же вызвали на место спасателей и медиков.
Об этом сообщил управления по гражданской защите Ивано-Франковской ОГА.
До прибытия чрезвычайников местные жители самостоятельно вытащили женщину из колодца и вызвали врачей.
Почему женщина пошла на такой шаг — пока неизвестно.
Напомним, пятилетний ребенок и его мама упали в 17-метровый колодец в Хмельницкой области.