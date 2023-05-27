На смерть сбил нацгвардейца: судьи Тандыру избрали меру пресечения

Прокурор настаивал, что судья должен быть под стражей.

Судью Макаровского районного суда Алексея Тандыра, подозреваемого в том, что он насмерть сбил нацгвардейца избрали меру пресечения. Он до 21 июля 2023 будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает "Суспильне".

Во время судебного слушания прокурор настаивал на том, что Тандыра нужно взять под стражу. Он отметил, что подозреваемый на месте ДТП мог быть нетрезвым из-за нечеткого языка и запаха алкоголя. Также Алексей Тандыр нарушил разрешенную скорость.

Однако адвокаты подозреваемого заявили, что он якобы не был в состоянии алкогольного опьянения и не превышал скорость. Они предлагали отправить Тандыра под круглосуточный домашний арест.

Адвокат семьи погибшего Вадима Бондаренко Денис Шевченко сообщил, что родственники не принимают никаких извинений и настаивают на справедливом наказании.

После этого Печерский райсуд Киева направил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

"По ходатайству прокуратуры Печерский районный суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей судьи, которая подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Срок действия меры пресечения — до 21.07.2023. Сторона защиты так просила", – прокомментировала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца: что известно

В Киеве в ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца. Смертельное ДТП произошло на блокпосту.

Погибшим военным Нацгвардии является 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него осталось трое детей. Также отец и брат погибшего защищают Украину на фронте.

Судьи инкриминируют смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 27 мая Высший совет правосудия разрешил арестовать Тандыра.

Перед судебным заседанием подозреваемый отказался отвечать на вопрос, считает ли он себя виновным и хватался за сердце.

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