На трассе Киев-Житомир взорвали мост возле Стоянки

Проезд по житомирской трассе закрыт.

На трассе Киев-Житомир взорвали мост возле села Стоянка Киевской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы автодорог в Житомирской области Светлана Чернях-Кондрацкая.

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Таким образом она подтвердила появившуюся в Сети информацию о сорванном городе на житомирской трассе. Теперь проехать из Киева в Житомир невозможно.

Напомним, утром 26 февраля вражеская ракета попала в жилой дом по ул. Лобановского, 6а. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Разрушение от 17 до 21 этажа. Производится эвакуация.