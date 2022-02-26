На трасі Київ-Житомир підірвали міст біля Стоянки

Проїзд житомирською трасою закритий.
На трасі Київ-Житомир підірвали міст біля села Стоянка, що в Київській області.
Про це повідомила прессекретрака Служби автодоріг в Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька.
Таким чином вона підтвердила інформацію, яка з'явилася у Мережі, про зірваний міст на житомирській трасі. Тепер проїхати з Києва до Житомира не можливо.
Нагадаємо, вранці 26 лютого ворожа ракета влучила у житловий будинок на вул. Лобановського, 6а. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Руйнування від 17 до 21 поверху. Проводиться евакуація.