На Волыни отец трижды изнасиловал 12-летнюю дочь

На Волыни 38-летний мужчина изнасиловал дочь. В июле этого года он трижды совершил сексуальное насилие над 12-летней девочкой.



Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Мужчине угрожало пожизненное заключение, но суд назначил минимальное по этой статье наказание – 15 лет тюрьмы.



"Доказано, что 10 июля 2022 года нетрезвый мужчина трижды надругался над ребенком. Обвиняемый находится под стражей и следующие 15 лет проведет за решеткой", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия.

А Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.

Во Львове задержали 50-летнего подозреваемого в педофилии

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