На Волыни отец трижды изнасиловал 12-летнюю дочь

Волынский суд назначил 15 лет заключения 38-летнему мужчине, изнасиловавшему дочь.
На Волыни 38-летний мужчина изнасиловал дочь. В июле этого года он трижды совершил сексуальное насилие над 12-летней девочкой.
Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.
Мужчине угрожало пожизненное заключение, но суд назначил минимальное по этой статье наказание – 15 лет тюрьмы.
"Доказано, что 10 июля 2022 года нетрезвый мужчина трижды надругался над ребенком. Обвиняемый находится под стражей и следующие 15 лет проведет за решеткой", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия.
А Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.
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