На Волині батько тричі зґвалтував 12-річну доньку

Волинський суд призначив 15 років ув'язнення 38-річному чоловікові, який зґвалтував доньку.

На Волині 38-річний чоловік зґвалтував доньку. У липні цього року він тричі вчинив сексуальне насильство над 12-річною дівчиною.



Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Чоловікові загрожувало довічне ув'язнення, але суд призначив мінімальне за цією статтею покарання – 15 років тюрми.



"Доведено, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною. Обвинувачений перебуває під вартою та наступних 15 років проведе за ґратами", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, у Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії.

А Хмельницький суд призначив 13 з половиною років ув'язнення 35-річному чоловікові, який в лютому цього року зґвалтував малолітнього хлопчика.

У Львові затримали 50-річного підозрюваного у педофілії

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