На Волыни погиб 9-летний мальчик: полиция поделилась деталями

В настоящее время идет расследование.

В понедельник, 10 марта, в Киверцевщине Волынской области отец нашел тело 9-летнего сына в подсобном помещении.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

Предварительно установлено, что на ребенка упали стоящие у стены деревянные плиты. Медики пытались спасти парня, однако он скончался.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с отметкой "несчастный случай". Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мужчина забил пожилую мать металлической палкой.

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