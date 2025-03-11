На Волині загинув 9-річний хлопчик: поліція поділилася деталями

У понеділок, 10 березня, на Ківерцівщині Волинської області батько знайшов тіло 9-річного сина у підсобному приміщенні.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

Попередньо встановлено, що на дитину впали дерев'яні плити, які стояли біля стіни. Медики намагалися врятувати хлопця, проте він помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок". Тіло направили на судово-медичну експертизу.

"Досудове розслідування триває", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік забив літню матір металевим ціпком.

Читайте також: