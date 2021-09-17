Народные приметы, обряды и обычаи 17 сентября

Появились опята — кончилось лето.

17 сентября верующие и церковь почтили память священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Еполония и матери их Христодулы, пророка Боговидця Моисея, обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского, мученицы Ермионии, дочери апостола Филиппа диакона, мученика Вавилы Никомидийского и с ним 84-х отроков, мучеников Феодора, Миана, Юлиан и Киона, иконы Божией Матери, называемой "Неопалимая Купина".

17 сентября: церковные традиции

На этой иконе Дева Мария с Младенцем изображается внутри стилизованной восьмиконечная звезды. Одной рукой она держит маленького Иисуса, в другой — так называемую "лестницу Иакова", что символизирует сочетание земного и небесного начал.

Звезда символизирует собственно "неопалимую кочку", то есть куст терновника, который, по библейскому преданию, горел и не сгорал. Чаще всего она может быть в виде перекрещенных между собой двух ромбов — красного (символ пламени) и зеленого (символ куста терновника). Однако встречаются и монохромные (одного цвета) звезды — красные, золотистые и др.

В углах звезды изображаются символы четырех евангелистов — орел (Иван), телец (Лука), лев (Матвей), ангел (Марк). Достаточно часто общую картину дополняют ангелы. Количество их и местоположение мастер может определять произвольно.

17 сентября: народные традиции

Этой иконе приписывали чудеса, она может обезопасить от пожара, если обнести ее вокруг огня. Считается, что "Неопалимая Купина" может защитить от огня и молнии. Икону просили защитить и от болезней. С самого утра, не умываясь, шли в храм, стояли утреннюю службу и затем просили помощи у Богородицы.

17 сентября: что стоит сделать

В народе отмечали Луков день, потому что собирали лук с огородов.



17 сентября: украинские народные приметы

Появились опята — кончилось лето.

Кричат журавли, под вечер раскукарекались петухи или коршуны кружат в воздухе с тоскливым окриком на непогоду.

Журавли молча летят низко и быстро — вскоре будет непогода.

Голуби кричать - установится хорошая погода.

17 сентября: что нельзя делать

ругаться;

злоупотреблять алкоголем;

давать деньги в долг;

ссориться с соседями.

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