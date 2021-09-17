Народні прикмети, обряди і звичаї 17 вересня

З'явилися опеньки — скінчилося літо.

17 вересня віряни та церква вшановують пам'ять священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохiї, i з ним трьох отрокiв: Урвана, Прилідiана, Єполонiя та матерi їхньої Христодули, пророка Боговидця Мойсея, знайдення мощей святителя Йоасафа, єпископа Білгородського, мучениці Єрміонiї, дочки апостола Филипа, диякона, мученика Вавили Нiкомидiйського i з ним 84-х отрокiв, мучеників Феодора, Мiана, Юлiана та Кiона, ікони Божої Матерi, званої "Неопалима Купина".

17 вересня: церковні традиції

На цій іконі Діва Марія з Немовлям зображується всередині стилізованої восьмиконечної зірки. Однією рукою вона тримає маленького Ісуса, в іншій — так звану "драбину Якова", що символізує поєднання земного і небесного начал.

Зірка символізує власне "неопалиму купину", себто кущ терну, який, за біблійним переказом, горів і не згорав. Найчастіше вона може бути у вигляді перехрещених між собою двох ромбів — червоного (символ полум'я) і зеленого (символ куща терну). Однак зустрічаються і монохромні (одного кольору) зірки — червоні, золотаві тощо.

У кутках зірки зображуються символи чотирьох євангелістів — орел (Іван), телець (Лука), лев (Матвій), ангел (Марк). Досить часто загальну картину доповнюють ангели. Кількість їх і місце розташування майстер може визначати довільно.

17 вересня: народні традиції

Цій іконі приписували чудеса, що вона може убезпечити від пожежі, якщо обнести її навколо вогню. Вважається, що "Неопалима Купина" може захистити від вогню і блискавки. Ікону просили захистити і від недугів. З самого ранку, не вмиваючись, йшли в храм, стояли ранкову службу і потім просили допомоги у Богородиці.

17 вересня: що варто зробити

У народі відзначали Луків день, тому що збирали цибулю з городів.



17 вересня: українські народні прикмети

З'явилися опеньки — скінчилося літо.

Кричать журавлі, надвечір розкукурікалися півні чи шуліки кружляють у повітрі з тужливим покриком на негоду.

Журавлі мовчки летять низько і швидко — невдовзі буде негода.

Голуби кричать— встановиться хороша погода.

17 вересня: що не можна робити

лаятися;

зловживати алкоголем;

давати гроші у борг;

сваритися з сусідами.

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