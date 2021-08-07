Народные приметы, обряды и обычаи 7 августа

Если утро холодное, то и зима будет суровая.

7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых жен Олимпиады, диакониссы, и Евпраксии, Тавенськои девы, память V Вселенского Собора.

7 августа: церковный праздник

Анна — мать Девы Марии. Бабушка Иисуса Христа. В Библии не упоминается; все жизнеописание базируется на апокрифической литературе, в частности, "Протоевангелии Якова". Одна из самых почитаемых святых в христианстве. Согласно апокрифами была дочерью священникв.

Святая Анна — покровительница беременных и женщин во время схваток, защитница матерей, бабушек, домохозяек. Она также считается патроном горняков и золотоискателей, через простонародное отождествление ее дочери Марии и внука Иисуса с золотом.

В большинстве европейских стран широко известна с XIII века благодаря популярной "Золотой Легенде", вобравшая сюжеты "Протоевангелия".

7 августа: народные традиции

По этим днем предполагали зиму. Наши предки называли праздник Анна Холодница, Зимоуказательница или Анна Летняя. Верили, что какая погода до обеда, такая и зима до декабря, а какая после обеда, то такая после декабря, а если утро холодное, да и зима будет суровая. Если идет дождь — часто выпадать снег

7 августа: украинский народный календарь

Собрали розовые лепестки хрупкие цветы кислица, что прячась от дождя, — ночь должна быть холодной.

Солнце "помутилось" — скрылось за облачный полог — жди за пару часов грозы.

Восходит солнце и на горизонте кажется большим, чем обычно, — к дождю.

Чистый восход солнца — на сухую погоду.

Если солнце восходит очень ярко и облака вокруг него покраснели — в этот день будет дождь с ветром.

7 августа: что не стоит делать

лениться;

ругаться;

веселиться;

пускать в дом незнакомцев.

7 августа: что стоит сделать

думать о светлом и чистое;

ходить в лес по грибы.

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