Народные приметы, обряды и обычаи 7 августа

Если утро холодное, то и зима будет суровая.
7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых жен Олимпиады, диакониссы, и Евпраксии, Тавенськои девы, память V Вселенского Собора.
7 августа: церковный праздник
Анна — мать Девы Марии. Бабушка Иисуса Христа. В Библии не упоминается; все жизнеописание базируется на апокрифической литературе, в частности, "Протоевангелии Якова". Одна из самых почитаемых святых в христианстве. Согласно апокрифами была дочерью священникв.
Святая Анна — покровительница беременных и женщин во время схваток, защитница матерей, бабушек, домохозяек. Она также считается патроном горняков и золотоискателей, через простонародное отождествление ее дочери Марии и внука Иисуса с золотом.
В большинстве европейских стран широко известна с XIII века благодаря популярной "Золотой Легенде", вобравшая сюжеты "Протоевангелия".
7 августа: народные традиции
По этим днем предполагали зиму. Наши предки называли праздник Анна Холодница, Зимоуказательница или Анна Летняя. Верили, что какая погода до обеда, такая и зима до декабря, а какая после обеда, то такая после декабря, а если утро холодное, да и зима будет суровая. Если идет дождь — часто выпадать снег
7 августа: украинский народный календарь
- Собрали розовые лепестки хрупкие цветы кислица, что прячась от дождя, — ночь должна быть холодной.
- Солнце "помутилось" — скрылось за облачный полог — жди за пару часов грозы.
- Восходит солнце и на горизонте кажется большим, чем обычно, — к дождю.
- Чистый восход солнца — на сухую погоду.
- Если солнце восходит очень ярко и облака вокруг него покраснели — в этот день будет дождь с ветром.
7 августа: что не стоит делать
- лениться;
- ругаться;
- веселиться;
- пускать в дом незнакомцев.
7 августа: что стоит сделать
- думать о светлом и чистое;
- ходить в лес по грибы.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать
- Летний звездопад 2021: где наблюдать и как загадывать желания