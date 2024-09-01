Недалеко от Крыма произошло землетрясение (карта)

Под утро воскресенья, 1 сентября, вблизи украинского острова Крым произошло землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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По данным центра, магнитуда колебания была 3,5 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в 5:50.

"Источник землетрясения находится в восточной части Черного моря, в 20 километрах к юго-востоку от побережья полуострова Крым, на глубине 6 км", - говорится в сообщении.

Он не несет угрозы населению Украины. По классификации землетрясение относится к едва ощутимому, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Карта землетрясения в Крыму. ФОТО: Главный центр специального контроля

Там напомнили, что последнее подобное землетрясение из района Крыма было 22.06.2023 с магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера.

Как ранее информировали, на Камчатке произошло землетрясение и началось извержение вулкана.

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