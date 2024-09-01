Недалеко від Криму стався землетрус (мапа)

Під ранок неділі, 1 вересня, поблизу українського острова Крим стався землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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За даними центру, магнітуда коливання була 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували о 05:50.

"Джерело землетрусу знаходиться в східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південий схід від узбережжя півострову Крим, на глибині 6 км", - йдеться у повідомленні.

Він не несе загрози для населення України. За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутний, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Мапа землетрусу у Криму. ФОТО: Головний центр спеціального контролю

Там нагадали, що останній подібний землетрус із району Криму був 22.06.2023 року із магнітудою 4,8 бала за шкалою Ріхтера.

Як раніше інформували, на Камчатці стався землетрус і почалося виверження вулкану.

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