Недалеко від Криму стався землетрус (мапа)

Підземні поштовхи зафіксували о 05:50 1 вересня.
Під ранок неділі, 1 вересня, поблизу українського острова Крим стався землетрус.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
За даними центру, магнітуда коливання була 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували о 05:50.
"Джерело землетрусу знаходиться в східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південий схід від узбережжя півострову Крим, на глибині 6 км", - йдеться у повідомленні.
Він не несе загрози для населення України. За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутний, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Там нагадали, що останній подібний землетрус із району Криму був 22.06.2023 року із магнітудою 4,8 бала за шкалою Ріхтера.
Як раніше інформували, на Камчатці стався землетрус і почалося виверження вулкану.
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