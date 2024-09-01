Майже 200 боєзіткнень за добу: ситуація на фронті загострилася

Окупанти штурмують на всіх напрямках.

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки, в районах Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру та Калинівки. Біля останнього з цих населених пунктів відбулося понад 50% від усіх боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки, де окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – здійснив за добу 13 штурмових дій.

На Времівському напрямку агресор 11 разів атакував українські позиції в районах Вугледара, Макарівки, Времівки, Водяного та у бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення: два неподалік Роботиного та два – в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби українські захисники ліквідували 1350 російських загарбників. Також ворог втратив 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 22 артилерійських системи, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки.

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