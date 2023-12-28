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"Нефтегаз" полностью завершил интеграцию облгазов: что это значит

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Нефтегаз" полностью завершил интеграцию облгазов: что это значит

Группа "Нефтегаз" / Фото: УНИАН

Это важно для усиления энергетической устойчивости страны.

За 2023 год "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов. Такой шаг повлияет на стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев.

Об этом рассказал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

"Это большая ответственность, поскольку вместе с этим значительно возросло количество наших клиентов. Однако это был необходимый шаг, от которого зависит стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев. В условиях рисков постоянных обстрелов и возможных блекаутов газоснабжение должно быть бесперебойным. Спасибо всем, кто работает для обеспечения наших городов и сел газом", – отметил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

Среди основных преимуществ:

  • обеспечение бесперебойного газоснабжения;
  • ликвидация "схем", по которым казна Украины недополучала средства;
  • сохранение 50 тысяч рабочих мест;
  • более 5 млрд гривен отчислений в государственный бюджет;
  • возможность качественного контроля обеспечения газоснабжением;
  • новый удобный сервис для почти 10 миллионов абонентов в виде одной понятной платежки.

Ранее в "Нефтегазе" рассказали, что будет с ценами на газ.

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Дата публикации
Просмотры
495
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