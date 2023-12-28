"Нефтегаз" полностью завершил интеграцию облгазов: что это значит

За 2023 год "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов. Такой шаг повлияет на стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев.

Об этом рассказал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

"Это большая ответственность, поскольку вместе с этим значительно возросло количество наших клиентов. Однако это был необходимый шаг, от которого зависит стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев. В условиях рисков постоянных обстрелов и возможных блекаутов газоснабжение должно быть бесперебойным. Спасибо всем, кто работает для обеспечения наших городов и сел газом", – отметил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

Среди основных преимуществ:

обеспечение бесперебойного газоснабжения;

ликвидация "схем", по которым казна Украины недополучала средства;

сохранение 50 тысяч рабочих мест;

более 5 млрд гривен отчислений в государственный бюджет;

возможность качественного контроля обеспечения газоснабжением;

новый удобный сервис для почти 10 миллионов абонентов в виде одной понятной платежки.

Ранее в "Нефтегазе" рассказали, что будет с ценами на газ.

Читайте также: