"Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів: що це означає

За 2023 рік "Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів. Такий крок серйозно вплине на стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців.

Про це розповів очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

"Це велика відповідальність, оскільки разом з цим значно зросла кількість наших клієнтів. Однак це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним. Дякую всім, хто працює для забезпечення наших міст і сіл газом", – зазначив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.

Серед основних переваг:

забезпечення безперебійного газопостачання;

ліквідація "схем", через які казна України недоотримувала кошти;

збереження 50 тисяч робочих місць;

понад 5 млрд гривень відрахувань до державного бюджету;

можливість якісного контролю забезпечення газопостачанням;

новий зручний сервіс для майже 10 мільйонів абонентів у вигляді однієї зрозумілої платіжки.

Раніше у "Нафтогазі" розповіли, що буде з цінами на газ.

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