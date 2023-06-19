Ночью над Одесщиной силы ПВО сбили четыре "Калибра"

В ночь на 19 июня 2023 года произошла ночная ракетная атака на Одесщину из акватории Черного моря.

Об этом заявил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации в сообщении в социальных сетях.

По его словам, эту информацию уже подтвердили военные, потому ее можно озвучивать.

Военные утверждают: все 4 "Калибра" уничтожены.

"Спасибо силам ПВО! Держим строй!", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее в Одессе прозвучали взрывы.

Также в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу.

Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.