Ночью над Одесщиной силы ПВО сбили четыре "Калибра"

Силы ПВО защитили Одесскую область.
В ночь на 19 июня 2023 года произошла ночная ракетная атака на Одесщину из акватории Черного моря.
Об этом заявил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации в сообщении в социальных сетях.
По его словам, эту информацию уже подтвердили военные, потому ее можно озвучивать.
Военные утверждают: все 4 "Калибра" уничтожены.
"Спасибо силам ПВО! Держим строй!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Одессе прозвучали взрывы.
Также в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу.
Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.
Читайте также: