Уночі над Одещиною сили ППО збили чотири "Калібри"

Сили ППО захистили Одеську область.
У ніч проти 19 червня 2023 року відбулася нічна ракетна атака на Одещину з акваторії Чорного моря.
Про це заявив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації у повідомленні у соціальних мережах.
За його словами, цю інформацію уже підтвердили військові, тому її можна озвучувати.
Військові стверджують: усі 4 "Калібри" знищені.
"Дякуємо силам ППО! Тримаємо стрій!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше в Одесі прозвучали вибухи.
Також у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, що, згідно з повідомленням ЗМІ, у Херсоні пролунали вибухи.
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