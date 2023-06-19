Уночі над Одещиною сили ППО збили чотири "Калібри"

У ніч проти 19 червня 2023 року відбулася нічна ракетна атака на Одещину з акваторії Чорного моря.

Про це заявив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами, цю інформацію уже підтвердили військові, тому її можна озвучувати.

Військові стверджують: усі 4 "Калібри" знищені.

"Дякуємо силам ППО! Тримаємо стрій!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше в Одесі прозвучали вибухи.

Також у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що, згідно з повідомленням ЗМІ, у Херсоні пролунали вибухи.