Украина
87
1 мин

Ночью в Харькове и Суммах раздались взрывы

Враг атакует города ударными беспилотниками.

Игорь Бережанский
Взрыв раздался в Харькове и Сумах

Взрыв раздался в Харькове и Сумах / © Getty Images

В Харькове и Сумах в ночь на 16 ноября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

По данным издания, первые звуки взрывов местные жители услышали после часа ночи.

Воздушные силы накануне предупреждали о возможной угрозе ударов БПЛА по Харьковской и Сумской областям.

Кроме того, мониторинговые ресурсы сообщили о движении группы ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области со стороны Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 16 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Днепре раздалось несколько серий взрывов во время воздушной тревоги.

