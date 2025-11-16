- Дата публикации
Ночью в Харькове и Суммах раздались взрывы
Враг атакует города ударными беспилотниками.
В Харькове и Сумах в ночь на 16 ноября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
По данным издания, первые звуки взрывов местные жители услышали после часа ночи.
Воздушные силы накануне предупреждали о возможной угрозе ударов БПЛА по Харьковской и Сумской областям.
Кроме того, мониторинговые ресурсы сообщили о движении группы ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области со стороны Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 16 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Днепре раздалось несколько серий взрывов во время воздушной тревоги.