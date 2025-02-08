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Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Россияне в очередной раз атаковали Украину ударными дронами / Фото: ТСН.ua

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 8 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных дронов РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Сумы/р-н;

  • Киев/пригород;

  • Конотоп/р-н (Сyмщина);

  • Чернигов/р-н;

  • Одесщина;

  • Житомирщина;

  • Канев (Черкащина);

  • Козин (Киевщина);

  • Бровары (Киев);

  • Винница;

  • Киев, Фастов/р-н;

  • Староконстантинов;

  • Суммы/р-н.

Напомним, что ранее в Киеве было громко: раздавались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили о ряде взрывов в разных уголках столицы и пригорода.

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