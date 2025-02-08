Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 8 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных дронов РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Сумы/р-н;
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Киев/пригород;
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Конотоп/р-н (Сyмщина);
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Чернигов/р-н;
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Одесщина;
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Житомирщина;
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Канев (Черкащина);
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Козин (Киевщина);
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Бровары (Киев);
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Винница;
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Киев, Фастов/р-н;
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Староконстантинов;
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Суммы/р-н.
Напомним, что ранее в Киеве было громко: раздавались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили о ряде взрывов в разных уголках столицы и пригорода.
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