Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 8 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных дронов РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Сумы/р-н;

Киев/пригород;

Конотоп/р-н (Сyмщина);

Чернигов/р-н;

Одесщина;

Житомирщина;

Канев (Черкащина);

Козин (Киевщина);

Бровары (Киев);

Винница;

Киев, Фастов/р-н;

Староконстантинов;

Суммы/р-н.

Напомним, что ранее в Киеве было громко: раздавались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили о ряде взрывов в разных уголках столицы и пригорода.

Читайте также: