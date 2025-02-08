Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

У ніч проти 8 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних дронів РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Суми/р-н;

Kиїв/передмістя;

Конотоп/р-н (Сyмщина);

Чернігів/р-н;

Одещина;

Житомирщинa;

Канів (Черкaщина);

Козин (Kиївщина);

Бровари (Kиївщина);

Вiнничина;

Kиїв, Фастів/р-н;

Старокостянтинів;

Сyми/р-н.

Нагадаємо, що раніше у Києві було гучно: лунали вибухи. Моніторингові канали повідомили про низку вибухів у різних куточках столиці та передмістя.

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