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Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Росіяни вкотре атакували Україну ударними дронами / Фото: ТСН.ua

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 8 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних дронів РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Суми/р-н;

  •  Kиїв/передмістя;

  • Конотоп/р-н (Сyмщина);

  • Чернігів/р-н;

  •  Одещина;

  • Житомирщинa;

  • Канів (Черкaщина);

  • Козин (Kиївщина);

  •  Бровари (Kиївщина);

  • Вiнничина;

  •  Kиїв, Фастів/р-н;

  • Старокостянтинів;

  • Сyми/р-н. 

Нагадаємо, що раніше у Києві було гучно: лунали вибухи. Моніторингові канали повідомили про низку вибухів у різних куточках столиці та передмістя. 

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