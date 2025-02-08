Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 8 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних дронів РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Суми/р-н;
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Kиїв/передмістя;
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Конотоп/р-н (Сyмщина);
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Чернігів/р-н;
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Одещина;
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Житомирщинa;
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Канів (Черкaщина);
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Козин (Kиївщина);
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Бровари (Kиївщина);
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Вiнничина;
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Kиїв, Фастів/р-н;
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Старокостянтинів;
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Сyми/р-н.
Нагадаємо, що раніше у Києві було гучно: лунали вибухи. Моніторингові канали повідомили про низку вибухів у різних куточках столиці та передмістя.
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