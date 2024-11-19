Ночью враг атаковал Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Россияне никак не успокоятся в своих атаках.
В ночь на 19 ноября 2024 года в части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.
Работали силы ПВО, а также прогремели взрывы.
В частности, взрывы прозвучали:
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Кременчуг (Полтавщина);
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Сyмщина;
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Канев (Черкащина);
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Киев/пригород;
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Вышгородский р-н (Киевщина);
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Кропивницкий/р-н;
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Черкассы;
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Ромны/р-н (Сyмщина);
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Кировоградщина;
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Черкассы/р-н;
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Вышгород/р-н (Киев).
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