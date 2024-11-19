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Ночью враг атаковал Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Ночью враг атаковал Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Россияне никак не успокоятся в своих атаках.

В ночь на 19 ноября 2024 года в части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также прогремели взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

  • Кременчуг (Полтавщина);

  • Сyмщина;

  • Канев (Черкащина);

  • Киев/пригород;

  • Вышгородский р-н (Киевщина);

  • Кропивницкий/р-н;

  • Черкассы;

  • Ромны/р-н (Сyмщина);

  • Кировоградщина;

  • Черкассы/р-н;

  • Вышгород/р-н (Киев).

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