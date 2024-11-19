Ночью враг атаковал Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Россияне никак не успокоятся в своих атаках.

В ночь на 19 ноября 2024 года в части территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также прогремели взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

Кременчуг (Полтавщина);

Сyмщина;

Канев (Черкащина);

Киев/пригород;

Вышгородский р-н (Киевщина);

Кропивницкий/р-н;

Черкассы;

Ромны/р-н (Сyмщина);

Кировоградщина;

Черкассы/р-н;

Вышгород/р-н (Киев).

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