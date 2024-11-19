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Вночі ворог атакував України безпілотниками: де пролунали вибухи

Вночі ворог атакував України безпілотниками: де пролунали вибухи

Сирени пролунали в деяких областях України

Росіяни ніяк не заспокояться у своїх атаках.

У ніч проти 19 листопада 2024 року у частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи. 

Зокрема, вибухи прозвучали:

  • Кременчук (Полтaвщина);

  • Сyмщина;

  • Канів (Черкaщина);

  • Kиїв/передмістя;

  • Вишгородський р-н (Kиївщина);

  •  Кропивницький/р-н;

  • Черкаси;

  • Ромни/р-н (Сyмщина);

  • Кіровoградщина;

  • Черкаси/р-н;

  • Вишгород/р-н (Kиївщина). 

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