Вночі ворог атакував України безпілотниками: де пролунали вибухи

Росіяни ніяк не заспокояться у своїх атаках.

У ніч проти 19 листопада 2024 року у частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.

Зокрема, вибухи прозвучали:

Кременчук (Полтaвщина);

Сyмщина;

Канів (Черкaщина);

Kиїв/передмістя;

Вишгородський р-н (Kиївщина);

Кропивницький/р-н;

Черкаси;

Ромни/р-н (Сyмщина);

Кіровoградщина;

Черкаси/р-н;

Вишгород/р-н (Kиївщина).

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