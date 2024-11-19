Вночі ворог атакував України безпілотниками: де пролунали вибухи

Росіяни ніяк не заспокояться у своїх атаках.
У ніч проти 19 листопада 2024 року у частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.
Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.
Зокрема, вибухи прозвучали:
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Кременчук (Полтaвщина);
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Сyмщина;
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Канів (Черкaщина);
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Kиїв/передмістя;
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Вишгородський р-н (Kиївщина);
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Кропивницький/р-н;
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Черкаси;
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Ромни/р-н (Сyмщина);
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Кіровoградщина;
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Черкаси/р-н;
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Вишгород/р-н (Kиївщина).
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