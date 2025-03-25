Новая жертва точечного удара: РФ массированно атаковала Кривой Рог

В Кривом Роге звучали многочисленные звуки взрывов.
В конце суток 25 марта, российские оккупанты нанесли массированный удар "Шахедами" по городу Кривой Рог.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Массовая атака "Шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. Сейчас локационно чисто", – сообщил он.
В соцсетях сообщают, что после атаки в городе вспыхнул пожар.
Напомним, россияне в прошлый раз нанесли коварный ракетный удар по Кривому Рогу, 14 марта, атаковав жилой квартал. Предварительно, оккупанты ударили баллистическими ракетами Искандер-М.
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