Нова жертва точкового удару: РФ масовано атакувала Кривий Ріг

У Кривому Розі лунали численні звуки вибухів.
Наприкінці доби 25 березня, російські окупанти завдали масованого удару "Шахедами" по місту Кривий Ріг.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Масова атака "Шахедами". Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто", – повідомив він.
У соцмережах повідомляють, що після атаки у місті спалахнула пожежа.
Нагадаємо, росіяни минулого разу завдали підступного ракетного удару по Кривому Рогу, 14 березня, атакувавши житловий квартал. Попередньо, окупанти вдарили балістичними ракетами Іскандер-М.
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