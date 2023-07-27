Новый или старый церковный календарь: в ПЦУ поставили точку

За переход на новый календарь проголосовали 156 делегатов Поместного Собоа, против — 5, воздержались — 0.

В четверг, 27 июля, Поместный Собор Православной Церкви Украины (ПЦУ) принял окончательное решение перейти на новый, новоюлианский календарь.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Среди вопросов повестки дня этого Поместного Собора был доклад предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Эпифания о жизни ВТО за период от предыдущего Собора (2018 г.), а также утверждение решения Архиерейского Собора о переходе на новоюлианский календарь.

По результатам голосования от 1 сентября 2023 года ПЦУ переходит на новый церковный календарь. Был 161 делегат Поместного Собора, за переход проголосовали 156, против – 5, воздержались – 0.

Эпифаний подчеркнул, приходы и монастыри ПЦУ по желанию могут продолжать оставаться на старом календаре, но это должно быть официально оформлено на приходском собрании — протоколом.

Добавим, что Поместный Собор является высшей церковной властью. Созывается регулярно каждые 5 лет главным, то есть митрополитом Киевским и всея Украины, и Священным Синодом (состоит из митрополита Киевского и всея Украины и 12 епархиальных архиереев, среди которых — три постоянных члена и девять, периодически сменяющихся).

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Рождество – 25 декабря (ранее 7 января);

Крещение – 6 января (ранее 19 января);

День святого Николая – 6 декабря (ранее 19 декабря).

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По новоюлианскому календарю дата Пасхи будет исчисляться по-прежнему. Поэтому римо-католики и православные будут праздновать Пасху в разные дни. Соответственно, Вознесение празднуется на 40-й день после Пасхи, а Троица – на 50-й (другое название – Пятидесятница). Поэтому смена календаря не отразится на дате этих праздников. По крайней мере , для всех регионов Украины, кроме Закарпатья.

Напомним, 24 мая на Архиерейском Соборе приняло решение перейти на новый календарь. В феврале аналогичное решение приняло УГКЦ.