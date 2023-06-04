Нырнул с пирса: в Николаеве утонул парень

Водолазы достали тело.
В Николаеве парень утонул в акватории Бугского лимана. Он нырнул с пирса, расположенного в зоне отдыха микрорайона Намыв.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Тело 19-летнего мужчины обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения 4 июня в 09:06.
"По свидетельству очевидцев, 3 июня молодежь отдыхала на берегу. Ориентировочно в 17:10 юноша нырнул с пирса, расположенного в зоне отдыха микрорайона Намыв города Николаева, вынырнул, а затем исчез под водой. Друзья пытались его спасти, но безрезультатно", — говорится в сообщении.
Напомним, в Житомирской области во время отдыха утонули двое мужчин.
А в Винницкой области утонул ребенок.
Читайте также: