Офицер ВСУ о мобилизации: "Она коснется почти каждого"

Речь идет именно о качественном, а не количественном призыве.

Бывший Главком Валерий Залужный и его преемник Александр Сырский очень большое значение уделяют продолжению мобилизации. Она коснется практически каждого украинского мужчины призывного возраста.

Об этом 24 каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец.

"В защиту государства должен стать каждый"

Как отметил военный, крайне важны принятие новой редакции закона о мобилизации и своевременном обучении и подготовке резервов.

"Потому что сейчас все украинские защитники перед тем как попасть непосредственно в зону ведения боевых действий обязательно должны проходить 2 — 3 месячное обучение. А в отдельных случаях она может продолжаться и больше. Для определенных специальностей, например, операторы дронов, бойцов ССО, – подготовка может продолжаться месяцами", – сказал офицер.

В то же время у россиян, имеющих огромный человеческий ресурс, проблемы с мобилизацией на самом деле еще больше. Дело в том, что значительная часть кадровых профессиональных подразделений уничтожена или полностью выведена из состава, что существенно сказывается на качестве пополнения.

"Много раз уже отмечалось, что даже в их элитные подразделения, в частности ВДВ (воздушно-десантные войска – ред.), сейчас идет совершенно неподготовленное пополнение. То есть они только формально по признаку остаются элитными, а суть ничем не отличается от других обычных мотопехотных или стрелковых подразделений ", – говорит военный.

По словам Березовца, следует понимать, что рано или поздно мобилизация коснется практически каждого украинского мужчины призывного возраста.

"Но в очередной раз хочу развеять страхи и еще раз подчеркнуть, что попадание в ряды ВСУ не означает, что вас немедленно бросят в зону ведения боевых действий", – говорит офицер Вооруженных Сил.

Известно, что непосредственно в зоне боевых действий находится меньшая часть военнослужащих, основная часть занята логистикой, вопросами медицинского обслуживания, штабные работники и т.д. В общем это абсолютно нормальной мировой практикой.

"Другое дело, что находящиеся на нуле подразделения нуждаются не только в пополнении, но и в ротациях. Многие военнослужащие месяцами не имели возможности вывода в тыл, не имели ни одного отдыха, не имели отпусков. И они бесспорно нуждаются сейчас в отведении хотя бы на месяц для того чтобы восстановить свои человеческие ресурсы", – говорит офицер ВСУ.

Безусловно, признает он, война очень изнурительна, в том числе и для человеческого организма. Наши военные и их организмы физически стареют.

"Мы не моложе. Плюс ранения, плюс множественные контузии – у нас много бойцов, имеющих по 5 и более контузий, однако они остаются в рядах ВСУ. Но люди не железные, их нужно менять. Им нужно давать время для отдыха. Поэтому качественное пополнение ВСУ это не прихоть украинских командующих, а неотложная потребность", – объясняет воин.

Поэтому Березовец призывает всех находящихся в Украине призывников понять: рано или поздно, в той или иной форме, все равно придется встать на защиту Родины.

"И, откровенно говоря, удивляет позиция, все эти скандалы, которые недавно произошли в населенном пункте Космач – бунт так называемых уклонистов, их родственников. Все это показывает не столько отсутствие патриотизма, а отсутствие здравого смысла", – считает он.

К сожалению, уже очевидно, что россияне не ограничатся захватом только Восточной и Центральной Украины. Чтобы убедиться в этом в очередной раз, достаточно посмотреть недавнее интервью Владимира Путина с пропагандистом Такером Карлсоном, где он четко очертил свои цели: полное уничтожение Украины и предложение в Европу расчленить, разделить Украину с нашими западными соседями.

"Безопасных мест в Украине уже давно нет. Надо понимать, что никто не сможет спастись в каком-нибудь тихом месте, считая, что его война никогда не коснется", – резюмировал Тарас Березовец.

Ранее на Волыни мужчина получил повестку и отказался от мобилизации.

Читайте также: