Офіцер ЗСУ про мобілізацію: "Вона торкнеться майже кожного"

Колишній Головком Валерій Залужний і його наступник Олександр Сирський дуже велике значення приділяють продовженню мобілізації. Вона торкнеться практично кожного українського чоловіка призовного віку.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

"На захист держави має стати кожен"

Як наголосив військовий, вкрай важливими є ухвалення нової редакції закону про мобілізацію та своєчасне навчання і підготовка резервів.

"Тому що зараз усі українські захисники перед тим як потрапити безпосередньо в зону ведення бойових дій обов'язково мають проходити 2 – 3 місячний вишкіл. А в окремих випадках він може тривати й більше. Для певних спеціальностей, наприклад, оператори дронів, бійців ССО, – підготовка може тривати місяцями", – сказав офіцер.

Водночас у росіян, які мають величезний людський ресурс, проблеми з мобілізацією насправді є ще більшими. Річ у тім, що значна частина їхніх кадрових професійних підрозділів знищена або повністю виведена зі складу, що суттєво позначається на якості поповнення.

"Багато разів вже наголошувалось, що навіть в їхні елітні підрозділи, зокрема ВДВ (повітрянодесантні війська – ред.), зараз йде абсолютно непідготовлене поповнення. Тобто вони тільки формально за ознакою залишаються елітними, а сутність нічим не відрізняється від інших звичайних мотопіхотних або стрілецьких підрозділів", – каже військовий.

За словами Березовця, слід розуміти, що рано чи пізно мобілізація торкнеться практично кожного українського чоловіка призовного віку.

"Але вчергове хочу розвіяти страхи й ще раз наголосити на тому, що потрапляння до лав ЗСУ не означає, що вас негайно кинуть в зону ведення бойових дій", – говорить офіцер Збройних Сил.

Відомо, що безпосередньо в зоні бойових дій перебуває менша частина військовослужбовців, натомість основна частина зайнята логістикою, питаннями медичного обслуговування, штабні працівники тощо. Загалом це є абсолютно нормальною світовою практикою.

"Інша річ, що підрозділи, які перебувають на нулі, потребують не тільки поповнення, але й ротацій. Багато військовослужбовців місяцями не мали можливості виведення в тил, не мали жодного відпочинку, не мали відпусток. І вони безперечно потребують зараз відведення хоча б на місяць для того, щоб відновити свої людські ресурси", – каже офіцер ЗСУ.

Безумовно, визнає він, війна дуже виснажлива, зокрема і для людського організму. Наші військові та їхні організми фізично старішають.

"Ми не молодшаємо. Плюс поранення, плюс множинні контузії – у нас багато бійців, які мають по 5 і більше контузій, проте вони залишаються в лавах ЗСУ. Але люди не залізні, їх потрібно міняти. Їм потрібно давати час для відпочинку. Тому якісне поповнення ЗСУ це не забаганка українських командувачів, а нагальна потреба", – пояснює воїн.

Тож Березовець закликає усіх призовників, які перебувають в Україні, зрозуміти: рано чи пізно, в тій чи іншій формі, все одно доведеться стати на захист Батьківщини.

"І, відверто кажучи, дивує позиція, усі ці скандали, які нещодавно сталися в населеному пункті Космач – бунт так званих ухилянтів, їхніх родичів. Усе це показує не стільки відсутність патріотизму, а відсутність здорового глузду", – вважає він.

На жаль, вже очевидно, що росіяни не обмежаться захопленням тільки Східної й Центральної України. Щоб вчергове переконатися у цьому, достатньо подивитися нещодавнє інтерв'ю Володимира Путіна із пропагандистом Такером Карлсоном, де він чітко окреслив свої цілі: повне знищення України й пропозиція до Європи розчленувати, розділити Україну з нашими західними сусідами.

"Безпечних місць в Україні вже давно немає. Треба розуміти, що ніхто не зможе урятуватися в якомусь тихому місці, вважаючи, що його війна ніколи не торкнеться", – резюмував Тарас Березовець.

Раніше на Волині чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації.

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